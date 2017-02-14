СБУ во второй раз задержала мужчину по подозрению в терроризме

Ранее задержанный привлекался к ответственности за аналогичное преступление и находился под стражей, однако был оправдан Селидовским городским судом

В Донецкой области следователи управления Службы Безопасности задержали гражданина Украины, которого подозревают в сотрудничестве с представителями террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Арестованного подозревают в сборе и передаче членам террористической организации ДНР информации о перемещении, дислокации военнослужащих Вооруженных Сил и других военных формирований, задействованных в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой области, сообщает пресс-служба.

В прокуратуре добавили, что ранее указанный гражданин уже привлекался органами безопасности к уголовной ответственности за аналогичное преступление и находился под стражей, однако в марте 2016 коллегией судей Селидовского городского суда Донецкой области был оправдан и освобожден из-под стражи.

Он скрывался от апелляционного суда Донецкой области, в котором рассматривается апелляционная жалоба прокурора на оправдательный приговор, и подозревается в том, что продолжил противоправную деятельность по содействию деятельности террористической организации ДНР.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической группе или террористической организации) и по ходатайству прокуратуры Донецкой области суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

2 февраля 2017 года в Службе безопасности заявили о проведении следственных действий с задержанным в Авдеевке подозреваемым в корректировании огня террористов.

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