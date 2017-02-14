Минаков: Украинцы научились бояться высказываться
Коррупция в украинской власти и, конкретнее, в команде президента - это серьезная проблема, но в раскрутке этой темы немалую роль играет также и пиар оппозиционных политиков. Об этом в интервью LIGA.net рассказал политический философ Михаил Минаков.
"Также все больше информации об офшорах, о странном процессе закрытия банков… Мне кажется, что со временим, когда мы узнаем больше (а это обязательно произойдет), период 2015-2016 годов окажется одним из самых позорных в украинской истории", - поделился опасениями эксперт.
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По мнению Минакова, отсутствие широкого обсуждения коррупционной темы в обществе продиктовано, в частности, тем, что многие украинцы бояться говорить об этом вслух."Война изменила наше общество: украинцы научились бояться высказываться. Если раньше сохранить секрет - во времена Кучмы, Ющенко или Януковича, было невозможно, утечки происходили мгновенно, то сейчас секреты держатся гораздо усерднее", - сказал он.
Полный текст интервью Михаила Минакова
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