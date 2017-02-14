Дело Сущенко: МИД требует вернуть журналиста в Украину

МИД Украины требует от российских властей немедленно прекратить расправу над украинским журналистом Романом Сущенко

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением Московского городского суда относительно законности продления ареста украинскому журналисту, незаконно удерживаемому в РФ. Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.



"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением Московского городского суда оставить без изменений постановление Лефортовского районного суда Москвы от 25 января 2017 года о продлении до 30 апреля 2017 года срока содержания под стражей Роману Сущенко, незаконно задержанному в России по сфальсифицированным обвинениям", - говорится в комментарии МИД.

В МИД подчеркнули, что очередной отказ в повторно внесенном стороной защиты ходатайстве об изменении меры пресечения не связан с содержанием под стражей и проведением судебных слушаний в закрытом режиме.

"Отказ допустить украинского консула к участию в судебном заседании подтверждает предвзятость российских судебных органов при рассмотрении дела Романа Сущенко и его политическую мотивированность", - говорится в сообщении.

МИД отмечает, что психологическое давление российских судов на Сущенко и политическая целесообразность в деле убедительно свидетельствуют о его сфабрикованном заказном характере

"Министерство иностранных дел Украины требует от российских властей немедленно прекратить расправу над гражданином Украины Романом Сущенко, освободить его как безосновательно задержанного и обеспечить возвращение в Украину", - подчеркивается в комментарии.

14 февраля сообщалось, что Московский городской суд признал законным продление ареста украинскому журналисту Романа Сущенко, отклонив апелляционную жалобу адвоката Марка Фейгина.

2 октября 2016 года российские СМИ сообщили о задержании в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, приехавшего в РФ по личному делу. В ФСБ заявили, что задержанный является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В украинской разведке причастность Сущенко к ведомству опровергли.



7 октября журналисту предъявили обвинение в шпионаже и арестовали.



В январе этого года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой потребовала от России освободить Сущенко, а также прекратить преследования украинских журналистов на территории оккупированного Крыма.

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