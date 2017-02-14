В Британии отказались отменять официальный визит Дональда Трампа
Правительство Великобритании официально отклонило онлайн-петицию, в которой призывали отменить официальный визит президента США Дональда Трампа в Великобританию для встречи с королевой Елизаветой II. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел на сайте петиции.
"Правительство считает, что президент Соединенных Штатов должен быть любезно принят с государственным визитом. Мы с нетерпением ждем встречи с президентом Трампом, когда будут определены сроки и договоренности", - говорится в заявлении.
В правительстве Великобритании заявили, что хоть и принимают общественное мнение, но поддерживать петицию не будут.
29 января сообщалось, что на сайте британского парламента опубликован текст новой петиции, которая призывает запретить Трампу посещать страну в рамках государственного визита. Петиция набрала более 1,8 млн подписей.
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