Санкции Украины: оккупанты в Крыму остались без двух фрегатов

Два недостроенных военных корабля, предназначавшихся для Черноморского флота РФ, продадут Индии. Причина - санкции Украины на поставку двигателей

Российская Федерация не может достроить два фрегата для Черноморского флота из-за срыва поставок двигателей, производимых украинским предприятием, в связи с чем недостроенные корабли продадут Индии. Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству государства-агрессора Владимир Дрожжов.



Корабли будут проданы в рамках соглашения, подписанного РФ и Индией в октябре 2016 года. Силовые установки для фрегатов индийцы приобретут и установят сами, сообщает РИА Новости.

Ранее планировалось, что до 2020 года для Черноморского флота РФ будут построены шесть подобных судов. Два фрегата из этих шести уже вошли в состав ВМФ агрессора, еще один проходит государственные испытания.



Строительство остальных трех кораблей приостановили из-за отсутствия двигателей, которые ранее поставляло украинское предприятие Зоря - Машпроект (Николаев).



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Сейчас на судостроительном заводе Янтарь в российском Калининграде в разных стадиях готовности находятся четвертый и пятый корпуса недостроенных фрегатов - Адмирал Бутаков и Адмирал Истомин.



24 января 2017 года сообщалось, что в Украине будет создана ремонтная база для катеров Военно-морских сил Украины, на которой инженеры смогут отремонтировать практически все узлы боевых судов.



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