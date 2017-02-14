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Санкции Украины: оккупанты в Крыму остались без двух фрегатов

14.02.2017 17:59
Два недостроенных военных корабля, предназначавшихся для Черноморского флота РФ, продадут Индии. Причина - санкции Украины на поставку двигателей
Санкции Украины: оккупанты в Крыму остались без двух фрегатов
Фото: structure.mil.ru

Российская Федерация не может достроить два фрегата для Черноморского флота из-за срыва поставок двигателей, производимых украинским предприятием, в связи с чем недостроенные корабли продадут Индии. Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству государства-агрессора Владимир Дрожжов.

Корабли будут проданы в рамках соглашения, подписанного РФ и Индией в октябре 2016 года. Силовые установки для фрегатов индийцы приобретут и установят сами, сообщает РИА Новости.

Ранее планировалось, что до 2020 года для Черноморского флота РФ будут построены шесть подобных судов. Два фрегата из этих шести уже вошли в состав ВМФ агрессора, еще один проходит государственные испытания.

Строительство остальных трех кораблей приостановили из-за отсутствия двигателей, которые ранее поставляло украинское предприятие Зоря - Машпроект (Николаев).

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Сейчас на судостроительном заводе Янтарь в российском Калининграде в разных стадиях готовности находятся четвертый и пятый корпуса недостроенных фрегатов - Адмирал Бутаков и Адмирал Истомин.

24 января 2017 года сообщалось, что в Украине будет создана ремонтная база для катеров Военно-морских сил Украины, на которой инженеры смогут отремонтировать практически все узлы боевых судов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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