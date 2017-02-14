Порошенко назначил нового главу контрразведки СБУ

Президент назначил нового руководителя контрразведки Службы безопасности и сменил ряд начальников спецслужбы в пяти областях

Президент Петр Порошенко новым начальником департамента контрразведки Службы безопасности назначил Алексея Петрова, уволив с этой должности Виталия Найду. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Согласно документам:

В Тернопольской области новым главой облуправления СБУ назначен Виталий Найда вместо уволенного Алексея Ушанова.

В Сумской области начальником облуправления СБУ назначен Владислав Косинский вместо уволенного Юрия Гончарова.

В Херсонской области на должность главы облуправления СБУ назначен Данил Доценко вместо уволенного Олега Зубкова.

В Николаевской области главой облуправления СБУ назначен Алексей Лях вместо уволенного Александра Калинина.

В Запорожской области главой облуправления СБУ назначен Александр Хилько вместо уволенного Александра Шмитько.

Кроме того, глава государства уволил с должности главу департамента защиты национальной государственности СБУ Анатолия Дублика и назначил вместо него Виктора Кононенко.



Начальником департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности назначен Александр Климчук.

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