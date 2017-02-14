Европарламент окончательно одобрил механизм приостановления безвизового режима. Теперь страны-члены ЕС должны сделать то же в ближайшие две недели

Европейский парламент одобрил механизм приостановления безвизового режима для третьих стран. Об этом у себя в Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Европарламент одобрил механизм приостановления безвизового режима. Теперь государства-члены Евросоюза должны сделать то же самое в ближайшие две недели", - отметил он.

Как пишет УНИАН, ожидается, что решение будет утверждено Советом ЕС 27 февраля, после чего могут быть начаты межинституционные переговоры относительно предоставления безвизового режима Украине.

Ранее сегодня представитель Евросоюза в Украине заявил, что уже летом украинцы смогут ездить в Европу без виз.

Европарламент проголосовал за механизм временного приостановления безвизового режима в декабре прошлого года. Согласно проекту, Еврокомиссия будет иметь полномочия временно приостанавливать действие безвизовых режимов на период 9 месяцев для определенных категорий граждан.

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