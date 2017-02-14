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Трамп ожидает, что Россия вернет Крым Украине

14.02.2017 21:24
Президент США Дональд Трамп ожидает от России возвращения Крыма Украине, заявил представитель Белого дома
Трамп ожидает, что Россия вернет Крым Украине
Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп ожидает от Российской Федерации возврата Крыма Украине. Об этом во вторник, 14 февраля, заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, передает украинская служба Би-би-си.

"Президент Трамп четко дал понять, что ожидает от российского правительства деэскалации насилия в Украине и возвращения Крыма", - заявил Спайсер.

"В то же время он полностью ожидает и хочет хороших отношений с Россией", - добавил он.

Он напомнил, что на заседании Совбеза ООН в начале февраля новая представитель США в ООН Никки Хейли осудила незаконную аннексию Крыма.

"Сложная ситуация на востоке Украины требует четкого и решительного осуждения действий России", - процитировал представитель Трампа заявление Хейли на заседании Совбеза.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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