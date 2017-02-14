Трамп ожидает, что Россия вернет Крым Украине

Президент США Дональд Трамп ожидает от России возвращения Крыма Украине, заявил представитель Белого дома

Президент США Дональд Трамп ожидает от Российской Федерации возврата Крыма Украине. Об этом во вторник, 14 февраля, заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, передает украинская служба Би-би-си.

"Президент Трамп четко дал понять, что ожидает от российского правительства деэскалации насилия в Украине и возвращения Крыма", - заявил Спайсер.

"В то же время он полностью ожидает и хочет хороших отношений с Россией", - добавил он.

Он напомнил, что на заседании Совбеза ООН в начале февраля новая представитель США в ООН Никки Хейли осудила незаконную аннексию Крыма.

"Сложная ситуация на востоке Украины требует четкого и решительного осуждения действий России", - процитировал представитель Трампа заявление Хейли на заседании Совбеза.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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