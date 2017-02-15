В АП прокомментировали заявление Белого дома о возвращении Крыма

У Порошенко назвали "хорошим заявлением" слова спикера Спайсера об ожидании, что РФ отдаст Крым

Пресс-секретарь президента Святослав Цеголко назвал "хорошим" заявление спикера Белого дома о возвращении Крыма.



"Хорошее заявление спикера Белого дома. Россия должна вернуть Крым Украине", - написал Цеголко в Twitter.



Ранее официальный представитель Белого дома Шон Спайсер сказал, что президент США Дональд Трамп ожидает от Российской Федерации возврата Крыма Украине.



Читайте также: США не снимут санкции с РФ до деоккупации Крыма - Хейли

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.