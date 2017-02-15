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В АП прокомментировали заявление Белого дома о возвращении Крыма

15.02.2017 01:07
У Порошенко назвали "хорошим заявлением" слова спикера Спайсера об ожидании, что РФ отдаст Крым
В АП прокомментировали заявление Белого дома о возвращении Крыма
Святослав Цеголко

Пресс-секретарь президента Святослав Цеголко назвал "хорошим" заявление спикера Белого дома о возвращении Крыма.

"Хорошее заявление спикера Белого дома. Россия должна вернуть Крым Украине", - написал Цеголко в Twitter.

Ранее официальный представитель Белого дома Шон Спайсер сказал, что президент США Дональд Трамп ожидает от Российской Федерации возврата Крыма Украине. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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