В АП прокомментировали заявление Белого дома о возвращении Крыма
15.02.2017 01:07
У Порошенко назвали "хорошим заявлением" слова спикера Спайсера об ожидании, что РФ отдаст Крым
Святослав Цеголко
Пресс-секретарь президента Святослав Цеголко назвал "хорошим" заявление спикера Белого дома о возвращении Крыма.
"Хорошее заявление спикера Белого дома. Россия должна вернуть Крым Украине", - написал Цеголко в Twitter.
Ранее официальный представитель Белого дома Шон Спайсер сказал, что президент США Дональд Трамп ожидает от Российской Федерации возврата Крыма Украине.
Читайте также: США не снимут санкции с РФ до деоккупации Крыма - Хейли
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
18:55
-
вчера
19:04
-
вчера
18:29
-
вчера
17:21
-
вчера
17:10
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
- 58867
- 43682
- 37314
- 29274
- 28240
Спецпроекты
Новости партнеров