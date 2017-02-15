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Революция достоинства: экс-зампрокурорам Сум объявлено подозрение

15.02.2017 02:42
Ряду экс-сотрудников и действующему главе отдела прокуратуры Сумской области инкриминируют незаконное препятствование проведению митингов
Революция достоинства: экс-зампрокурорам Сум объявлено подозрение

Нынешнему начальнику отдела прокуратуры Сумской области сообщили о подозрении в неправомерных действиях относительно участников акций протестов в начале 2014 года в Сумах. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Также бывшим заместителям прокурора Сум инкриминируют организацию и координацию подчиненных для привлечения заведомо невиновных к уголовной ответственности, незаконное удержание под стражей и незаконное препятствование проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций.

В суд внесли ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения. 

Их действия квалифицированы по ч.2 ст.343, ч.1 ст.372, ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.2 ст.371 Уголовного кодекса.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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