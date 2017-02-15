Российский историк: Кремль хочет создать Приднестровье в Донбассе

Донбасс очень обременителен для России - еще более, чем Крым, сказал российский историк Андрей Зубов

Пока Кремль рассчитывает на то, что Украина не выдержит давления и пойдет фактически на создание Приднестровья в Донбассе. Об этом в интервью Апострофу заявил российский историк, религиовед, политолог, доктор исторических наук Андрей Зубов.

"Но если Украина выдержит давление и не пойдет на это, тогда минские соглашения - самая мягкая форма решения. И мне кажется, что внутренне Кремль к ней все более и более готов. Вот гибель одного за другим таких, я бы сказал, неуправляемых вождей этого донецкого сепаратизма - это характерный признак того, что Кремль ищет какого-то приемлемого для мирового сообщества урегулирования на Донбассе", - сказал Зубов.

По его словам, Донбасс очень обременителен для России.

"Потому, что там идет война, разорена территория, ее надо как-то поддерживать, людей надо кормить, большое количество беженцев с Донбасса и на территории России тоже. Поэтому в нынешнем ухудшающемся экономическом климате решение проблемы Донбасса - это не только проблема выхода из изоляции", - считает Зубов.

Он подчеркнул, что есть жесткий способ - это просто уйти российским наемникам с Донбасса.

"Как бы предоставить Украине решать самой проблему этой территории полностью. Собственно, это исходя из идеи территориальной целостности страны и суверенитета страны и предполагается. Но минские договоренности, как вы помните, дают целый ряд оговорок относительно особого статуса этого района и так далее. То есть - это более мягкий путь, когда суверенитет Украины отчасти ограничивается международными договоренностями", - отметил Зубов.

10 ноября 2016 года Зубов заявлял, что все трагедии в Украине после февраля 2014 года произошли по вине российской власти.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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