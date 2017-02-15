Российский историк: Кремль долго будет страдать от изоляции

Мировое сообщество не примирится с фактом аннексии Крыма, сказал российский историк Андрей Зубов

Российский историк, религиовед, политолог, доктор исторических наук Андрей Зубов считает, что мировое сообщество не примирится с фактом аннексии Крыма, и РФ придется долго страдать от международной изоляции и санкций. Об этом он заявил в интервью Апострофу.

"Я просто знаю, что мировое сообщество не примирится с фактом аннексии территории, осуществленным абсолютно произвольно. Поэтому я думаю что, для того чтобы России вернуться в мировое сообщество и стать равным партнером для других стран, а не страной-изгоем, ей придется как-то решать проблему Крыма. Как она это сделает, мне уже трудно сказать", - отметил Зубов.

По его словам, в свое время он предлагал одну модель.

"Но, понимаете, мало ли что предлагаю я... Надеяться, что все забудут (оккупацию Крыма Россией, - ред), не стоит. По крайней мере, в обозримом будущем никто не забудет, при жизни Путина не забудут. Может, через 50 лет и забудут, но не сейчас. Сейчас России придется долго страдать от международной изоляции и санкций", - добавил Зубов.

Он сказал, что возврат Крыма действительно не интересует россиян, потому что пока российское общество не связывает ухудшение своей жизни с Крымом. "А на самом деле, конечно, эта связь просматривается", - уточнил историк.

Зубов заявлял, что Кремль рассчитывает - Украина не выдержит давления и пойдет фактически на создание Приднестровья в Донбассе.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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