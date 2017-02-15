Луценко: Большинство новых прокуроров ранее не работали в органах

В нижнее звено прокуратуры пришли в прошлом году 450 новых сотрудников, из которых 93% - это кандидаты, у которых не было стажа работы в прокуратуре

В нижнее звено прокуратуры пришли в прошлом году 450 новых сотрудников. Об этом на совещании сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает корреспондент LIGA.net.

По его словам, в прошлом году прошли конкурсы на замещение вакансий в местных прокуратурах, специализированной антикоррупционной прокуратуре и комплектация генеральной инспекции ГПУ.

"По результатам их проведения в прокуратуру нижнего звена, базового звена были назначены 450 новых прокуроров, из которых 93% - это кандидаты, у которых не было стажа работы в прокуратуре", - отметил он.

Луценко уточнил, что кандидаты прошли два теста, собеседования с комиссией, которая комплектовалась с участием общественности.

"Это вливание новой крови, о котором мы говорили в начале нашей совместной работы. Это не одноразовый акт, а постоянная работа", - подчеркнул генпрокурор.

22 августа начался прием документов для участия в открытом конкурсе на замещение 22 вакантных должностей прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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