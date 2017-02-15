Песков: Россия не будет обсуждать с США вопрос возврата Крыма

По словам пресс-секретаря Путина, в Кремле надеются донести свою позицию по Крыму до президента Трампа

Россия не будет обсуждать с США вопрос возврата Крыма, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера о том, что Дональд Трамп ожидает возвращения Крыма Украине. Об этом сообщает Би-би-си.

"Это тема не будет обсуждаться, ибо она не может обсуждаться. Россия не обсуждает вопросы, связанные со своей территорией, с зарубежными партнерами", - цитирует Пескова Интерфакс.

Журналисты на ежедневном брифинге попросили прокомментировать слова Спайсера, а также спросили, поднимал ли Трамп тему Крыма во время телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным.

"Нет, не поднимал", - ответил Песков. По его словам, в Кремле надеются донести свою позицию по Крыму до президента Трампа. "Мы также рассчитываем, что все-таки контакты будут налажены, и нам представится возможность по-деловому, спокойно и конструктивно доносить свою аргументацию до американских партнеров", - сказал пресс-секретарь Путина.

"Президент Трамп дал очень ясно понять, что он ожидает, что российское правительство начнет деэскалацию конфликта на Украине и вернет Крым", - заявил Спайсер, подчеркнув, что Трамп хотел бы сотрудничать с Россией.

Ранее заявление пресс-секретаря Белого дома прокомментировал российский МИД. "Мы свои территории не возвращаем. Крым является территорией Российской Федерации", - сказала журналистам официальный представитель министерства Мария Захарова.

А спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил о предвыборных обещаниях Трампа и сказал, что их нужно выполнять. "Дождемся прямых слов президента США. И вообще необходимо исходить из исполнения предвыборных программ", - заявил он Интерфаксу, напомнив, что Трамп обещал "выстроить отношения с Россией". "Если он откажется от своих предвыборных обязательств - это уже вопрос к нему", - сказал Володин.

14 февраля официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что Президент США Дональд Трамп ожидает от Российской Федерации возврата Крыма Украине.

Спайсер напомнил, что на заседании Совбеза ООН в начале февраля новая представитель США в ООН Никки Хейли осудила незаконную аннексию Крыма.

"Сложная ситуация на востоке Украины требует четкого и решительного осуждения действий России", - процитировал представитель Трампа заявление Хейли на заседании Совбеза.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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