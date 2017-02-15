Раскрываемость преступлений из года в год снижается - Луценко

Тенденция с раскрываемостью преступлений такова: в 2013 году раскрывалось 45% дел, в 2014-м - 44%, в 2015-м - 39%, а в прошлом году - менее 30%

Раскрываемость преступлений в прошлом году составила менее 30%. Об этом сегодня на совещании сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает корреспондент LIGA.net.

По словам главы ГПУ, последние три года в Украине фиксируется рост преступности.

"Криминогенная ситуация в большинстве регионов вызывает очень большое беспокойство. Три причины: война, безработица, дезорганизация правоохранительных органов - именно в такой последовательности. Это обусловливает дальнейший рост преступности", - отметил он.

Луценко уточнил, что в прошлом году в Украине было зарегистрировано 1 млн 124 тысячи 401 уголовное производство, общий рост составил 5%.

"Но обращаю ваше внимание: в Харьковской области рост - 24%, Житомирская - плюс 22%, Одесская - плюс 18%, Ивано-Франковская - плюс 16%, Киев - плюс 17%", - сказал он.

Комментируя ситуацию с раскрываемостью преступлений, Луценко отметил, что в 2013 году раскрывалось 45% от общего массива, в 2014 году - 44%, в 2015 году - 39%.

"Это, в принципе, нормально. Европейская норма - около 40%. Но в прошлом году было меньше 30%. Если смотреть на самые сложные - квартирные кражи, грабежи, разбои, то ситуация еще более ужасающая. Невозможно говорить об эффективности работы прокуратуры с такими показателями. Наихудший показатель - в Киеве: 16% раскрываемости от общего массива", - подчеркнул он.

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"Там, где наибольшие вызовы - наихудшая раскрываемость. Что это означает? Это означает отсутствие каких-либо маневров оперативным и следственным персоналом, в первую очередь МВД, но и у нас тоже. Поэтому, департамент кадров, - проанализировать эту ситуацию и, возможно, скорректировать численность следователей в этих областях", - отметил генпрокурор.

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