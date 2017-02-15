САП о сроках принятия решения по делу Мартыненко: Уже скоро

По словам Назара Холодницкого, решение по делу будет принято по завершении всех процессуальных действий

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий обещает в скором времени процессуальное решение по делу бывшего народного депутата от Народного фронта Николая Мартыненко. Об этом он заявил, отвечая на вопросы парламентариев на слушаниях по работе антикоррупционных органов в комитете Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, сообщает корреспондент LIGA.net.



Холодницкий сообщил, что законное решение по делу будет принято по завершении всех процессуальных действий.



Глава САП отметил, что точные сроки прогнозировать не берется. "Но скажу, что это будет скоро", - добавил он.



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Месяц назад, в январе 2017 года, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник уже заявлял, что расследование дела Мартыненко близко к завершению.



В мае 2016 года детективы НАБУ приступили к изучению 40 томов материалов по одному из эпизодов ряда производств, в которых фигурирует Мартыненко. В начале 2016 года экс-нардеп был допрошен в НАБУ лишь как свидетель по двум делам. Одно касалось закупок ГП Восточный ГОК уранового концентрата в Австрии, второе - закупки ГП Энергоатом оборудования в Чехии.



30 ноября 2015 года Мартыненко заявил о сложении депутатских полномочий в связи с разразившимся вокруг него коррупционным скандалом.



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