САП: Следствие по делу Охендовского не закрыто, оно продолжается

Холодницкий напомнил, что 13 февраля завершился срок досудебного расследования. Было принято решение о том, чтобы продолжить следствие на два месяца

Следствие по делу председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского не закрыто, оно продолжается. Об этом сообщил глава САП Назар Холодницкий, отвечая на вопросы депутатов на слушаниях по работе антикоррупционных органов в парламентском комитете по вопросам борьбы с коррупцией, передает корреспондент LIGA.net.

Холодницкий напомнил, что 13 февраля завершился срок досудебного расследования. Было принято решение о том, чтобы продолжить следствие на два месяца.

В настоящее время, по словам Холодницкого, следствие продолжается.

"Кто-то говорил, что Бобик здох. Так я скажу, что он живой", - добавил глава САП.

9 февраля Апелляционный суд города Киева отказался отстранять Охендовского от должности председателя Центральной избирательной комиссии.

Прокуратура объявила Охендовскому подозрение в получении взяток в особо крупных размерах. По данным НАБУ, общая сумма взяток, которые получил подозреваемый, составляет более 160 тыс. долларов.

Председатель ЦИК уверяет, что докажет свою невиновность и не будет убегать из Украины.

Специализированная антикоррупционная прокуратура проверяет четыре факта возможного получения средств из черной кассы Партии регионов главой ЦИК Охендовским.

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