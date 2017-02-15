Заседание контактной группы по Донбассу началось в Минске
Очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе началось в Минске в среду, 15 февраля 2017 года. Об этом в своем Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.
"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", - сообщила она.
Ожидается, что сегодня участники группы обсудят вопросы безопасности и освобождения заложников.
Предыдущая встреча в Минске состоялась 1 февраля 2017 года.
Ранее сегодня сообщалось, что в столице Беларуси проходят заседания подгрупп по вопросам безопасности, политическим и гуманитарным вопросам.
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15 февраля сообщалось, что в оккупированных поселках Луганской области наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали несколько танков боевиков ЛНР.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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