Луценко: Перспективы в части дел о Семье Януковича не видно

Глава ГПУ признался, что следствие по Арбузову, Богатыревой, Каськиву, Калетнику и братьям Клюевым пробуксовывает, а прогресс есть только по Табачнику

Генеральный прокурор Юрий Луценко не видит "заметной" перспективы в расследовании уголовных производств по шести чиновникам режима экс-диктатора Виктора Януковича. Об этом он заявил на совещании по итогам работы ГПУ в 2016 году, передает корреспондент LIGA.net.

"Самая главная проблема - довести до логического завершения производства по представителям преступного режима Януковича. Я говорю об этом откровенно, потому что общество никогда не поверит в эффективность Генеральной прокуратуры Украины, пока не будет поставлена точка в вопросе о том, кто довел страну до нищеты, противостояния, войны и оккупации", - отметил он.

По его словам, следователи центрального аппарата с 2014 года расследуют около десяти таких уголовных производств.

"Но до сих пор продолжается следствие по Арбузову, Богатыревой, Каськиву, Калетнику, братьям Клюевым, где я не вижу заметной перспективы", - посетовал глава ГПУ.

Луценко добавил, что единственный прогресс по состоянию на конец прошлого года был достигнут в деле Дмитрия Табачника - бывшего министра образования и науки времен Януковича.

"Насколько я помню, уже вернули (или в процессе возвращения) Министерству образования, ряд помещений, которыми завладел тогдашний министр. И после проведения соответствующих экспертиз, насколько я понимаю, мы будем готовы идти в суд", - сказал он.

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"Но по остальным делам я вижу только намерения. Поэтому создание отдельного департамента, который занимается этими вопросами, стало требованием времени. От господина Басова, который возглавляет это управление, требую конкретных результатов в первом полугодии. Больше времени нам не отпущено", - подчеркнул генпрокурор.

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