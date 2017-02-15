Прокуратура расследует 30 производств по противодействию Майдану

Луценко требует принять поправки в закон о заочном осуждении, чтобы у представителей Януковича не было возможности обжаловать решения суда в ЕСПЧ

Генеральный прокурор Юрий Луценко требует принять поправки в закон о заочном осуждении, чтобы у представителей режима Януковича не было ни малейшей возможности обжаловать решения суда по Майдану в Европейском суде по правам человека. Об этом он заявил сегодня на совещании по итогам работы ГПУ в 2016 году, передает корреспондент LIGA.net.

"За три года после Майдана следствие частично смогло получить доказательства и найти основания для инициирования процедуры заочного расследования по основным фигурантам подавления Революции достоинства. Однако как руководитель департамента Сергей Горбатюк, так и 12 региональных прокуроров до сих пор расследуют 30 производств по фактам противодействия мирным протестам. И если из департамента Горбатюка постоянно поступают дела в суд - надо отдать ему должное, то региональные прокуроры тормозят эти дела", - сказал Луценко.

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По его словам, успехи есть только в Запорожье, Днепропетровске, Сумах, частично в Киеве. "В очередной раз напоминаю: у нас нет нескольких лет на расследование. Я сейчас жду от Верховной Рады Украины результативного голосования по усовершенствованию закона о заочном осуждении. Группа адвокатов Небесной сотни, другие юристы считают, что этот закон надо улучшить, чтобы не дать защите Януковича и его сообщников воспользоваться термином "избирательное правосудие" в Европейском суде по правам человека", - отметил он.

Луценко добавил, что соответствующий законопроект уже находится в Верховной Раде. "Именно этот закон открывает двери для передачи уже в этом месяце дела Януковича по обвинению в государственной измене. Именно этот закон открывает двери для уточнения подозрения и передачи обвинения Януковичу, Захарченко и Якименко по событиям на Майдане, в первую очередь по незаконному объявлению антитеррористической операции, что привело к применению спецподразделений и гибели более ста людей. Нам нужен этот закон", - отметил Луценко.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура сообщила беглому президенту Виктору Януковичу о подозрении по восьми уголовным производствам.

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27 cентября суд продлил на два месяца арест пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 активистов Майдана 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве.

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