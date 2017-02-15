Кацуба возместил Украине 130 миллионов гривень - Луценко

По словам Генпрокурора Юрия Луценко, экс-заместитель главы НАК Нафтогаз обещал дать показания на тех, кто нанёс полумиллиардный ущерб государству

Бывший заместитель главы НАК Нафтогаз Александр Кацуба возместил государству 130 млн гривень. Об этом с сегодня на брифинге заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает корреспондент LIGA.net.

"Кацуба написал заявление о желании заключить договор и дать показания на тех, кто нанёс ущерб государству при функционировании предприятия Украина-2020 на полмиллиарда ущерба и нефтяными вышками, установленными в Черном море. Вчера вечером Кацубой были уплачены средства до 100 млн гривень... 130 миллионов", - заявил он.

17 июня 2016 года экс-заместитель главы правления НАК Нафтогаз Украины Александр Кацуба был задержан в Киеве. 18 июня Голосеевский суд принял решение об его аресте с правом внесения залога в размере 450 млн грн.



Александр Кацуба подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. ГПУ обвиняет его в присвоении почти 450 млн грн, принадлежащих НАК Нафтогаз Украины. До своего задержания Александр Кацуба пребывал в бегах, скрывшись от правоохранителей 25 сентября 2015 года и покинув Украину авиарейсом "Киев - Ницца".

21 декабря 2016 года Луценко заявил, что должностные лица НАК Нафтогаз, среди них - братья Сергей и Александр Кацубы, вероятно могут быть причастны к "газовым схемам" беглого миллиардера Сергея Курченко.

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