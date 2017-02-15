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В Крыму оккупанты снова преследуют правозащитника Курбединова

15.02.2017 15:59
Эмиля Курбединова и его коллегу Эдема Семедляева вызывают в оккупационную "полицию" в Симферополе
В Крыму оккупанты снова преследуют правозащитника Курбединова
Эмиль Курбединов (фото - facebook.com/anton.naumlyuk)

Крымского адвоката Эмиля Курбединова, ранее освобожденного после незаконного похищения российскими оккупантами, вызывают в оккупационную "полицию" в Симферополе. Фотокопию повестки правозащитник опубликовал в своем Facebook.

По словам Курбединова, такую повестку ему и адвокату Эдему Семедляеву сегодня, 15 февраля, принесли "сотрудники" так называемого Центра по противодействию экстремизму.

"Я не в курсе, какое новое дело в отношении меня и моего коллеги решили расследовать, но скажу, что до сих пор вся изъятая у нас в офисах техника с информацией, содержащей адвокатскую тайну, находится у спецслужб", - отметил адвокат.

В повестке указано, что Курбединова ожидают в четверг, 16 февраля 2017 года, в "Центре по противодействию экстремизму" в оккупированном Симферополе "для получения письменного объяснения по существу проводимого административного расследования". В чем заключается суть "расследования", в "документе" не указано.


Фото: facebook.com/emil.kurbedinov

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26 января 2017 года сообщалось, что в Бахчисарае российские оккупанты похитили двоих крымских татар - Сейрана Салиева и Эмиля Курбединова. Российские пропагандистские СМИ сообщили, что в городе проходит спецоперация ФСБ по ликвидации ячейки организации Хизб ут-Тахрир, которая в РФ объявлена террористической.

В тот же день оккупанты обвинили Курбединова и Салиева в экстремизме и дали им по 10 и 12 суток административного ареста соответственно. В частности, адвокату вменяли публикацию в Facebook в 2013 году видео с митинга Хизб ут-Тахрир - организации, объявленной в РФ террористической.

Россия оккупировала Автономную Республику Крым в 2014 году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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