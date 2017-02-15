Столтенберг: НАТО продолжит обеспечивать поддержку Украине

Генсек НАТО заявил, что Альянс полностью поддерживает выполнение Минских соглашений как возможность урегулировать ситуацию на востоке Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверяет в дальнейшей поддержке Альянсом Украины. Об этом сообщает агентство УНИАН.

"Украина является партнером НАТО и мы развили прочное партнерство в течение последних лет. НАТО обеспечивает решительную политическую поддержку и решительную практическую поддержку для Украины. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и мы полностью поддерживаем полное выполнение Минских соглашений, чтобы урегулировать кризис на востоке Украины", - подчеркнул Столтенберг.

Генсек напомнил, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман на прошлой неделе посетил штаб-квартиру НАТО. Также, по словам Столтенберга, он проводит регулярные встречи с президентом Украины Петром Порошенко и другими представителями украинской власти.

"Поэтому мы продолжим работать, и мы продолжим обеспечивать поддержку. И также много союзников НАТО оказывают поддержку на двустороннем уровне. Таким образом мы продолжим поддерживать Украину", - подчеркнул генсек Альянса.

Кроме того, он прокомментировал результаты опроса, проведенного американским институтом исследования общественного мнения Gallup (Институт Гэллапа), согласно которому 35% украинцев считают Альянс угрозой стране. В частности, он заявил, что Украина является страной с демократическим обществом, которое имеет различные политические взгляды, мысли и открытые политические дебаты.

"Мы будем благосклонны, мы будем оставаться настроенными на сотрудничество и партнерство с Украиной", - подытожил Столтенберг.

6 февраля 2017 года сообщалось, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Трамп обсудил возможности для "мирного решения конфликта вдоль украинской границы".

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.