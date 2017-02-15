СБУ взялась за одесского журналиста, славившего боевика Гиви
Управление Службы безопасности в Одесской области открыло уголовное производство по факту деятельности журналиста Григория Кваснюка, который в своем видеоблоге на YouTube открыто прославлял ликвидированных боевиков. Об этом сообщает пресс-служба областного УСБУ.
Уголовное производство открыто по признакам ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.
Отмечается, что внимание у СБУ вызвал последний выпуск программы Кваснюка "Правда с Григорием Кваснюком", в котором он буквально оплакивал террориста Гиви.
Вместе с тем, в заявлении СБУ, обнародованном накануне, сказано, что в авторских роликах Кваснюка "не нашли уголовных правонарушений".
Григорий Кваснюк проживает в Одессе, ранее он работал на местном канале ATV. Кваснюк стал известен благодаря своим роликам в YouTube, в которых пропагандирует прокремлевскую идеологию. В последнем своем ролике журналист назвал ликвидированного в Донецке террориста Гиви "легендарным".
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