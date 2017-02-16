Маккейн призвал Трампа предоставить Украине летальное оружие

Американский сенатор призвал президента США "взять другой курс" - дать Украине летальное оружие и сохранить санкции против РФ

В ответ на вопрос президент США Дональда Трампа о том, был ли 44-й президент США Барак Обама излишне "мягким" в отношении России, американский сенатор Джон Маккейн признал "чрезмерную мягкость" Обамы и призвал Трампа предоставить Украине летальное оружие и сохранить санкции против РФ. Об этом он написал в своем Twitter.

"Да, он (Обама - ред.) был слишком мягким - давайте попробуем другой курс вместе: дайте оборонную летальную помощь Украине и сохраните санкции против России", - написал он.

8 февраля сенатор Маккейн возразил словам президента Трампа о том, что РФ и США морально равны. По мнению сенатора, нельзя сравнивать Соединенные Штаты и путинскую Россию.

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