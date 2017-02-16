В ЕС призывают снять блокаду оккупированного Донбасса
В Евросоюзе обеспокоены ситуацией с блокированием железнодорожного сообщения в Донбассе, которая, утверждают в Брюсселе, может привести к энергетическому кризису по обе стороны линии разграничения. Об этом заявили в представительстве ЕС в Украине, пишет Европравда.
"Блокада железнодорожного сообщения между районами под контролем правительства и теми, которые в настоящее время находятся за пределами его контроля, противоречит очень необходимому комплексному подходу к украинским гражданам, проживающим на неподконтрольной территории. Те, кто отвечают за блокаду, должны прекратить свои действия, а власть должна решить эту проблему в первоочередном порядке", - говорится в ответе представительства ЕС на запрос издания.
Для решения проблемы незаконной торговли и контрабанды через линию боестолкновения "важное значение" имеет увеличение прозрачности движения грузов, отметили в Брюсселе, добавив, что властям Украины следует двигаться в этом направлении.
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15 января 2017 года несколько нардепов и других участников акции на перегоне Светланово-Шипилово в Луганской области разместили заграждение и объявили о начале "бессрочной акции по блокаде торговли с ОРДЛО". 11 февраля был заблокирован перегон Ясиноватая-Константиновка, а 25 января - участок Горный-Золотое на ж/д Луганск-Лисичанск-Попасная.
Глава СБУ Василий Грицак раскритиковал участие депутатов в подобных акциях. По факту блокирования ж/д открыли производство.
26 января замминистра по вопросам ВОТ Георгий Тука выступил против блокады, а 27 января губернатор Донецкой области Павел Жебривский заявил, что выступает за "урегулированную законодательно" торговлю с ОРДЛО. Его коллега из Луганской области Юрий Гарбуз отметил, что блокада "несет угрозу энергобезопасности Украины".
10 февраля глава Минэнерго Игорь Насалик сказал, что в случае отказа о угля из ОРДЛО "придется найти" дополнительно порядка 15 млрд грн, а позднее глава правительства Владимир Гройсман заявил, что "альтернативы углю из ОРДЛО нет", чем вызвал шквал критики в адрес власти из-за того, что спустя почти три года войны не проведена адекватная диверсификация поставок энергоносителей, вследствие чего возникла нынешняя конфликтная ситуация.
16 февраля разведка Минобороны заявила, что из-за блокады к боевикам массово уходят уволенные рабочие заводов ОРДЛО.
Руководство блокады утверждает, что у Светланово за 21 день не пропущено 15120 вагонов, около Бахмута - примерно 23400 вагонов за 13 дней, а на станции Кривой Торец - около 15600 вагонов за пять дней.
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