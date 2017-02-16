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Суды рассмотрели менее трети коррупционных дел - Холодницкий

16.02.2017 10:56
Нынешняя судебная система в стране не приспособлена для проведения судов по производствам о коррупции, нужен Антикоррупционный суд, заявил глава САП
Суды рассмотрели менее трети коррупционных дел - Холодницкий
Назар Холодницкий

По 68% переданным в суд законченным антикоррупционным расследованиям не состоялись даже предварительные судебные заседания. Об этом в ходе дискуссии о возможности создания Специализированного антикоррупционного суда сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает корреспондент LIGA.net.

Директор САП заявил, что нынешняя судебная система "органически не приспособлена" для проведения судебных разбирательств по производствам о коррупции.

Холодницкий привел пример, когда некоторые расследованные коррупционные эпизоды передаются в суды, которые "заведомо не могут собрать коллегию из троих судей".

По его словам, создание Антикоррупционного суда сможет "существенно изменить ситуацию к лучшему".

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Проект закона о создании Антикоррупционного суда разработан и находится в Верховной Раде, отметил народный депутат Егор Соболев. Ранее в интервью LIGA.net директор НАБУ Артем Сытник заявил, что такой суд нужен на переходный период, пока идет реформирование судебной системы.

Читайте также: Сытник: Антикоррупционный суд можно создать до конца 2017 года

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ЛIГАБiзнесIнформ
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