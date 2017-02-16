Порошенко призвал не спешить с выводами о результатах Майдана

По словам президента, он убежден в оптимистичном завершении процессов, запущенных Революцией достоинства

Президент Петр Порошенко считает, что выводы о результатах Революции достоинства делать пока рано. Об этом он заявил на мероприятии, посвященном памяти героев Небесной сотни, сообщает корреспондент LIGA.net.



По словам главы государства, перемены, воплощаемые в жизнь различными ветвями власти и являющиеся продолжением Майдана, не такие быстрые, как хотелось бы, однако выводы, "тем более пессимистические", делать рано.



"Запущенные Революцией достоинства процессы еще в полном разгаре, и я абсолютно убежден в их оптимистичном завершении. Пройдет еще не один год перемен, но я уверен, что настанет тот день, когда даже Фома неверующий увидит и поверит, насколько изменилось к лучшему наше с вами государство", - отметил Порошенко.



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15 февраля 2017 года сообщалось, что в деле расстрелов на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года появилось новое видео. На записи, сделанной, предположительно, из гостиницы Украина, видно, что люди в черной форме стреляют по протестующим из-за грузовиков, расположенных перед бетонными баррикадами.



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