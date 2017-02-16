США в ОБСЕ: в Крыму - оккупационная власть

В документе, который представляет позицию США отмечается, что обвинения в адрес журналиста Николая Семены выдвинула российская оккупационная власть

Постоянное представительство Соединенных Штатов Америки в ОБСЕ письменно обратилось к руководителям нескольких структур данной организации, настаивая, что они должны взять под контроль судебный процесс над украинским журналистом Николаем Семеной. Об этом говорится в письме и.о. руководителя дипмиссии Кейт Мари Бьирнс в адрес руководителя СММ ОБСЕ Эртурула Апакана, директора БДИПЧ ОБСЕ Мишеля Георга Линка и спецпредставителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуни Миятович, датированном 15 февралем, сообщает Европейская правда.

Издание получило возможность ознакомиться с текстом письма, имеющегося у представителей дипломатического корпуса.

В документе, который представляет позицию США, также отмечается, что обвинения в адрес Семены выдвинула "российская оккупационная власть", а журналист был известен статьей "с критикой крымского де-факто правительства и российской оккупации".

"Общественные организации призвали международное сообщество мониторить этот судебный процесс. США считает, что ОБСЕ должна ответить на этот призыв", - говорится в письме американской дипмиссии.

"Мы призываем вас как глав миссий ОБСЕ, ответственных за отслеживание ситуации с правами человека в Украине, и институтов, сконцентрированных на правах человека и фундаментальных свободах, скоординировать усилия и обеспечить мониторинг судебного процесса в отношении господина Семены", - отметил официальный представитель США.

В письме содержится напоминание о том, что Николая Семену арестовали за "подрыв целостности РФ в СМИ", за что ему грозит пять лет лишения свободы.

20 января в оккупированном Россией Крыму журналисту Семене вручили обвинительное заключение по делу о сепаратизме.

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14 февраля сообщалось, что президент США ожидает от Российской Федерации возврата Крыма Украине.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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