Отставной офицер из Крыма выиграл в ЕСПЧ иск против Украины

Бывший военнослужащий Владимир Гаврилов пожаловался в ЕСПЧ на "безосновательный отказ в доступе к Высшему административному суду" и выиграл процесс

Отставной офицер из Крыма Владимир Гаврилов должен получить от Украины 1513 евро, выиграв в Евросуде по правам человека дело против правительства страны о нарушении его прав доступа к суду. Об этом говорится в пресс-релизе Страсбургского суда.

70-летний истец с 2005 года пытался решить проблему с перечислением пенсии в разных судебных инстанциях на территории Украины, однако жалобу военного не рассмотрели в итоге и в Высшем админсуде.

После этого Гаврилов пожаловался в ЕСПЧ на "безосновательный отказ в доступе к ВАСУ". По словам истца, ведомство не уделило внимания его апелляции, аргументировав это несвоевременной ее подачей.

Рассмотрев дело Гаврилова, Страсбургский суд вынес вердикт, согласно которому государство обязано выплатить истцу "справедливую компенсацию" - 1500 евро морального ущерба и 13 евро расходов на документацию.

Скриншот решения суда:





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В 2016 году Европейский суд по правам человека вынес 73 решения против Украины, в 70 из них суд констатировал нарушение Украиной взятых на себя международных обязательств. Всего от Украины в ЕСПЧ в 2016-м поступило 8658 заявлений.

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В прошлом году ЕСПЧ больше всего решений о нарушении Евроконвенции по правам человека принял в отношении России.

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