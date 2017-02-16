Порошенко об угрозах блокады: Шахтеры пополнят ряды боевиков

По словам президента, шахтеры в ОРДЛО, потеряв работу из-за блокады поставок угля, будут вынуждены податься к террористам, чтобы выжить и заработать

Блокада поставок угля из оккупированных районов Донбасса спровоцирует безработицу на этих территориях, в результате чего местные шахтеры, чтобы выжить, будут вынуждены пополнить ряды террористических организаций ДНР и ЛНР. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил, выступая перед воинами-афганцами, сообщает корреспондент LIGA.net.



"На оккупированных территориях десятки тысяч людей останутся без работы, подчеркиваю - рынка труда там нет. И значительная часть их, чтобы выжить, чтобы заработать, пойдут куда? Правильно - к боевикам", - отметил он, добавив, что эту информацию подтверждает украинская разведка.



"Так что нам лучше: чтобы они в шахтах работали или стреляли в наших солдат?" - задал вопрос президент.



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Глава государства также подчеркнул, что в результате действий инициаторов блокады правительство было вынуждено ввести чрезвычайные меры в энергетике. Есть угроза, что без отопления могут остаться ряд украинских городов, а также левый берег Киева, отметил Порошенко.

Кроме того, по словам президента, удар может быть нанесен и по металлургической промышленности. "Украинская металлургия, если блокада не будет прекращена и организаторы выведут ее на, так сказать, проектную мощность, может лишиться до 300 тыс. рабочих мест. 300 тыс. человек окажутся на улице. Государство потеряет до $2 млрд валютной выручки со всеми вытекающими последствиями для курса гривны", - отметил Порошенко.

Ранее сегодня, 16 февраля, Порошенко анонсировал заседание СНБО, на котором будет рассмотрен вопрос принятия неотложных мер по нейтрализации угроз энергетической безопасности страны, связанных с блокадой поставок угля из ОРДЛО.

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