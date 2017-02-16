В Бонне проходит встреча глав МИД G20

Среди обсуждаемых тем на встрече министров иностранных дел Большой двадцатки - это конфликт в Украине

В Бонне сегодня, 16 февраля, открывается встреча министров иностранных дел Большой двадцатки, в которой в этом году председательствует Германия. Об этом сообщает Укринформ.

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль отметил, что встреча должна дать возможность провести в неформальной обстановке дискуссию о роли внешней политики в преодолении глобальных вызовов и придать импульсы укреплению механизмов предотвращения кризисов и построения мирного и справедливого мирового порядка.

"В программе - обсуждение Повестки - 2030. Большая Двадцатка может стать центральным игроком в выполнении этой глобальной программы развития", - считают в Берлине.

Одной из центральных тем объявлен кризисный менеджмент.

"Неотъемлемой частью внешней политики должна быть способность достаточно рано распознавать кризисы", - заявил Габриэль, имея в виду не только политические кризисы, но и экологические вызовы.

Еще одним из центральных пунктов повестки является сотрудничество с Африкой - как помочь континенту бороться с бедностью, укрепить госструктуры и лучше использовать потенциал стран.

"Впервые во встрече принимает участие новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Он намерен поговорить в двустороннем формате с российским коллегой Сергеем Лавровым. Среди тем - конфликт в Украине", - отмечает издание.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что 17 февраля может пройти встреча глав внешнеполитических ведомств стран нормандской четверки в Бонне.

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