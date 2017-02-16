В Крыму брата Мустафы Джемилева ФСБ вызывает на допрос

Брату Мустафы Джемилева, 80-летнему Асану Джемилеву повестку прислали "сегодня на сегодня"

Брату уполномоченного по правам крымских татар при президенте Украины Мустафы Джемилева Асану Джемилеву пришла повестка, согласно которой он должен сегодня явиться на допрос в качестве свидетеля в Бахчисарайское ФСБ. Об этом сообщает Центр информации о правах человека.

По словам супруги Асана Эдие Джемилевой, сегодня же на допрос вызваны еще два человека - Мустафа Мустафаев и Муса Татаров, которые также являются участниками национального движения крымских татар.

Эдие добавила, что 80-летнему Асану Джемилеву повестку прислали "сегодня на сегодня".

15 февраля 2017 года сообщалось, что крымского адвоката Эмиля Курбединова, ранее освобожденного после незаконного похищения российскими оккупантами, вызывают в оккупационную "полицию" в Симферополе. В повестке указано, что Курбединова ожидают в четверг, 16 февраля 2017 года, в "Центре по противодействию экстремизму" в оккупированном Симферополе "для получения письменного объяснения по существу проводимого административного расследования". В чем заключается суть "расследования", в "документе" не указано.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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