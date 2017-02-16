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В Крыму брата Мустафы Джемилева ФСБ вызывает на допрос

16.02.2017 15:07
Брату Мустафы Джемилева, 80-летнему Асану Джемилеву повестку прислали "сегодня на сегодня"
В Крыму брата Мустафы Джемилева ФСБ вызывает на допрос
Фото: svoboda.org

Брату уполномоченного по правам крымских татар при президенте Украины Мустафы Джемилева Асану Джемилеву пришла повестка, согласно которой он должен сегодня явиться на допрос в качестве свидетеля в Бахчисарайское ФСБ. Об этом сообщает Центр информации о правах человека.

По словам супруги Асана Эдие Джемилевой, сегодня же на допрос вызваны еще два человека - Мустафа Мустафаев и Муса Татаров, которые также являются участниками национального движения крымских татар.

Эдие добавила, что 80-летнему Асану Джемилеву повестку прислали "сегодня на сегодня".

15 февраля 2017 года сообщалось, что крымского адвоката Эмиля Курбединова, ранее освобожденного после незаконного похищения российскими оккупантами, вызывают в оккупационную "полицию" в Симферополе. В повестке указано, что Курбединова ожидают в четверг, 16 февраля 2017 года, в "Центре по противодействию экстремизму" в оккупированном Симферополе "для получения письменного объяснения по существу проводимого административного расследования". В чем заключается суть "расследования", в "документе" не указано.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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