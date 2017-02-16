Блокада в зоне АТО: участники заявили о ее продолжении

Участники блокады ОРДЛО распространили заявление

Блокада оккупированного Донбасса будет продолжаться. Об этом говорится в заявлении штаба участников блокады ОРДЛО.

Они говорят, что якобы есть угрозы вооруженного штурма редутов Богдан, Запорожье, 16 добровольческого батальона.

"Мы, ветераны войны за независимость, встали на защиту Родины в 2014-2016 годах, не для того, чтобы за спиной наших боевых побратимов на передовой шла торговля на крови. Мы считаем своим моральным долгом перед нашими боевыми побратимами, отдавших свою жизнь в борьбе за нашу Родину, продолжать наше дело, несмотря на угрозы применения насилия", - отмечается в заявлении.

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16 февраля президент Петр Порошенко заявил, что ограниченные экономические отношения с временно оккупированными территориями являются частью стратегии возвращения Донбасса.

15 января 2017 года несколько нардепов и других участников акции на перегоне Светланово-Шипилово в Луганской области разместили заграждение и объявили о начале "бессрочной акции по блокаде торговли с ОРДЛО". 11 февраля был заблокирован перегон Ясиноватая-Константиновка.

Глава СБУ Василий Грицак раскритиковал участие депутатов в подобных акциях. По факту блокирования ж/д открыли производство.

26 января замминистра по вопросам ВОТ Георгий Тука выступил против блокады, а 27 января губернатор Донецкой области Павел Жебривский заявил, что выступает за "урегулированную законодательно" торговлю с ОРДЛО. Его коллега из Луганской области Юрий Гарбуз отметил, что блокада "несет угрозу энергобезопасности Украины".

10 февраля глава Минэнерго Игорь Насалик сказал, что в случае отказа от угля из ОРДЛО "придется найти" дополнительно порядка 15 млрд грн, а позднее глава правительства Владимир Гройсман заявил, что "альтернативы углю из ОРДЛО нет", чем вызвал шквал критики в адрес власти из-за того, что спустя почти три года войны не проведена адекватная диверсификация поставок энергоносителей, вследствие чего возникла нынешняя конфликтная ситуация.

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