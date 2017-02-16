Холодницкий: Расследование "газового дела" частично завершено

В обвинении будут фигурировать девять подозреваемых. В то же время в отношении Онищенко может быть начато заочное расследование, отметили в САП

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил о частичном завершении досудебного расследования по "газовому делу", в котором, в частности, фигурирует беглый народный депутат Александр Онищенко. Об этом он написал в своем Facebook.



"Прокурором САП - процессуальным руководителем подписано и вручено детективу НАБУ поручение на осуществление сообщения в так называемом "газовом деле" о том, что собранные в производстве доказательства являются достаточными для составления обвинительного акта и стороне защиты предоставляется право знакомиться с материалами дела", - сообщил Холодницкий.



По его словам, сроки передачи материалов уголовного производства и обвинительного акта в суд зависят от стороны защиты и времени, необходимого ей для ознакомления с материалами.



"Было разное. И адвокаты, которые сбегали с судебных заседаний, и попытки "задержать" прокурора, и частые вызовы скорой медицинской помощи во время судебной речи. Но никакой саботаж, раздававшиеся проклятия и провокации не остановили антикоррупционных прокуроров на пути сбора качественной и убедительной доказательной базы, которую, надеюсь, суд объективно оценит и в разумные сроки примет справедливое и законное решение", - подчеркнул глава САП.

Читайте также: Суд по делу Онищенко арестовал бывших руководителей Укргаздобычи



Холодницкий отметил, что в завершенной части расследования "газового дела" фигурируют девять подозреваемых, семеро из которых сейчас находятся под стражей, один (женщина) содержится под круглосуточным домашним арестом, еще одному подозреваемому назначен залог в размере 20 млн грн.



"Все остальные подозреваемые во главе с Александром Онищенко, решение по которому от Бюро Интерпола Украина ждет, по моему мнению, беспрецедентно долго, найдут свое место в обвинительном акте, который также будет направлен в суд по результатам специального досудебного расследования", - подчеркнул глава САП, имея в виду процедуру заочного расследования.

6 октября 2016 года Холодницкий сообщил, что прокуратура направила в Россию запрос об экстрадиции из Великобритании Онищенко, которого в Украине подозревают в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам. Убытки оцениваются в сумму около трех миллиардов гривень.



17 июня 2016 года генпрокурор Юрий Луценко подписал и направил в Верховную Раду представление САП о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко как одного из организаторов коррупционной схемы по перепродаже газа. 29 июня парламент удовлетворил представление. Воспользовавшись депутатской неприкосновенностью, Онищенко покинул Украину, отправившись в РФ, а позднее - в Великобританию.

Читайте также: НАБУ задержало еще трех подозреваемых по "газовому делу"



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.