НАПК и Антикоррупционный орган Италии наладят обмен информацией

Соглашение направлено на развитие и укрепление сотрудничества путем обмена информацией и опытом в области предупреждения коррупции

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и Национальный антикоррупционный орган Италии (ANAC) договорились об обмене информацией. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК.

"Председатель НАПК Наталья Корчак и президент Национального антикоррупционного органа Италии (ANAC) Раффаэле Кантоне подписали меморандум о взаимопонимании между двумя агентствами. Соглашение направлено на развитие и укрепление сотрудничества путем обмена информацией и опытом в области предупреждения коррупции", - сказано в нем.

Также меморандум предусматривает проведение периодических консультаций, работу над совместными проектами и обеспечивает правовую основу для более тесных отношений между двумя антикоррупционными агентствами.

Меморандум вступает в силу с даты его подписания и будет действовать в течение следующих четырех лет.

Подписание меморандума состоялось при содействии посольства Украины в Италии.

Фото: facebook.com/NAZKgov

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