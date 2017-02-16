Полиция о нападении на Вятровича: Задержаны трое человек
За попытку нападения на главу Института национальной памяти Владимира Вятровича задержаны три человека. Об этом сообщил на брифинге начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент LIGA.net.
По его словам, Вятрович не пострадал. "Это была попытка нападения. Не было нанесено никаких повреждений. Три человека задержаны, с ними работает следственная оперативная группа Шевченковского райуправления Нацполиции", - сказал он.
Сам Вятрович у себя в Facebook о нападении написал следующее: "Какие-то "больные" в масках стояли перед Укринформом, где должен был состояться мой отчет. Трое из них бросились на меня - неудачно для них. Сейчас задержаны полицией. Отчет состоялся".
Ранее СМИ сообщили, что сегодня около 13:30 неизвестные устроили потасовку у здания информагентства Укринформ перед пресс-конференцией директора УИНП. По данным журналистов, несколько человек перед входом в здание набросились на Вятровича, однако, вмешалась охрана и уладила конфликт.
В конце января этого года Вятрович сообщил, что Украинский институт национальной памяти подготовил проект закона, согласно которому будут декоммунизированы праздники 8 марта и 1 мая.
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