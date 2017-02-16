Полиция о нападении на Вятровича: Задержаны трое человек

По словам главы столичной полиции, в результате попытки нападения на директора Института национальной памяти Владимира Вятровича никто не пострадал

За попытку нападения на главу Института национальной памяти Владимира Вятровича задержаны три человека. Об этом сообщил на брифинге начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент LIGA.net.

По его словам, Вятрович не пострадал. "Это была попытка нападения. Не было нанесено никаких повреждений. Три человека задержаны, с ними работает следственная оперативная группа Шевченковского райуправления Нацполиции", - сказал он.

Сам Вятрович у себя в Facebook о нападении написал следующее: "Какие-то "больные" в масках стояли перед Укринформом, где должен был состояться мой отчет. Трое из них бросились на меня - неудачно для них. Сейчас задержаны полицией. Отчет состоялся".

Ранее СМИ сообщили, что сегодня около 13:30 неизвестные устроили потасовку у здания информагентства Укринформ перед пресс-конференцией директора УИНП. По данным журналистов, несколько человек перед входом в здание набросились на Вятровича, однако, вмешалась охрана и уладила конфликт.

В конце января этого года Вятрович сообщил, что Украинский институт национальной памяти подготовил проект закона, согласно которому будут декоммунизированы праздники 8 марта и 1 мая.

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