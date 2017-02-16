Суд закрыл дело против чиновницы МОН, поздно подавшей декларацию

Как отметили в ГПУ, суд учел то обстоятельство, что женщина долгое время не могла подать декларацию из-за технических сбоев в работе реестра

Суд закрыл административное производство в отношении начальника отдела дошкольного образования Министерства образования и науки, которая с опозданием подала электронную декларацию об имуществе и доходах. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.



Согласно протоколу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, чиновница подала электронную декларацию на 16 часов позже положенного срока, совершив таким образом правонарушение по ч. 1 ст. 172-6 КУоАП (нарушение требований финансового контроля).



Как отмечают в ГПУ, во время судебного разбирательства было выяснено, что женщина находится в пенсионном возрасте, долгое время была в отпуске и на больничном.



"Чиновница неоднократно пыталась подать декларацию, но из-за технических сбоев в работе системы декларацию удалось подать только через 16 часов после предельного срока подачи. Она дважды обращалась в службу технической поддержки реестра, и дважды ее информировали о нестабильной работе сервиса", - говорится в сообщении.



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Таким образом, в данном случае несвоевременность подачи декларации произошла по уважительным причинам, что исключает состав правонарушения, подчеркнули в Генпрокуратуре.



"Учитывая изложенное, прокуроры ГПУ, обеспечивавшие участие в суде, ориентировали суд на закрытие дела в связи с отсутствием признаков правонарушения", - сообщили в ведомстве.



9 февраля 2017 года сообщалось, что Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в отношении замначальника отдела Государственной фискальной службы в связи с непредоставлением электронной декларации.



Вторая волна электронного декларирования стартовала 1 января 2017 года и продлится до 1 апреля.



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