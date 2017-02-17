СБУ предотвратила государственные убытки на 9 млрд грн

Для минимизации российской экономической экспансии применены специальные ограничительные санкции к 125 юридическим и 77 физическим лицам из РФ

Подразделения контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ в 2016 году предотвратили убытки государственного бюджета почти 9,3 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы вернули в государственную и коммунальную собственность финансово-материальные ценности почти 700 млн грн.

В течение 2016 года СБУ в рамках масштабной операции не допустила растрату 6,2 млрд грн госсредств на социальные выплаты псевдопереселенцам с временно оккупированных территорий.

В рамках уголовных производств, открытых по материалам подразделений экономической безопасности СБУ, арестовано имущества и средств на счетах на сумму 5,5 млрд грн.

С начала 2017 сумма арестованного имущества уже составляет почти 10 млрд грн.

По состоянию на первую декаду февраля текущего года сотрудники СБУ также предупредили государственные убытки на более чем 170 млн грн, восстановлено права государственных и коммунальных структур почти 160 млн грн.

В рамках досудебного расследования, открытого по материалам СБУ, обеспечено возвращение в бюджет 59,8 млн грн, которые были присвоены при строительстве детской больницы Охматдет.

Для минимизации российской экономической экспансии, по предложениям СБУ, указом президента применены специальные экономические и другие ограничительные санкции к 125 юридическим и 77 физическим лицам из РФ.

Главной задачей подразделений контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ является предупреждение и предотвращение внешнего влияния и вмешательства в работу государственных учреждений и предприятий критической инфраструктуры. Ключевым аспектом эффективности работы является обеспечение бесперебойного функционирования государственного сектора экономики.

В то же время, в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса Украины, в функции и полномочия экономических подразделений СБУ не входит расследование уголовных производств и возврат средств в государственный бюджет.

Накануне в СБУ заявили об активизации информационной агрессии России против Украины.

Ранее руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук рассказал, как провокаторы из России в соцсетях пытаются спровоцировать массовые столкновения в Киеве.

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