Петренко: С 2014 года число сотрудников Минюста сокращено на 50%
С 2014 года количество сотрудников Минюста сокращено на 50%. Об этом сегодня в ходе заседания коллегии министерства юстиции заявил глава ведомства Павел Петренко, передает корреспондент LIGA.net.
"Когда мы пришли, аппарат органов юстиции составлял 26 тысяч госслужащих. После кадровой реформысотрудников осталось менее 13 тысяч - мы сократили аппарат на 50% и отказались от непрозрачных функций в системе юстиции", - сказал он.
Петренко также отметил, что его командой были ликвидированы устаревшие советские районные управления юстиции и созданы более 500 пунктов безоплатной правовой помощи по всей Украине.
Читайте также: Нова метла: кому дісталася влада після кадрових чисток у міністерствах
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
14:20
-
11:01
-
11:45
-
11:13
-
10:48