Петренко: С 2014 года число сотрудников Минюста сокращено на 50%

По словам главы Минюста, аппарат органов юстиции составлял 26 тысяч госслужащих, но после кадровой реформы сотрудников осталось менее 13 тысяч

С 2014 года количество сотрудников Минюста сокращено на 50%. Об этом сегодня в ходе заседания коллегии министерства юстиции заявил глава ведомства Павел Петренко, передает корреспондент LIGA.net.

"Когда мы пришли, аппарат органов юстиции составлял 26 тысяч госслужащих. После кадровой реформысотрудников осталось менее 13 тысяч - мы сократили аппарат на 50% и отказались от непрозрачных функций в системе юстиции", - сказал он.

Петренко также отметил, что его командой были ликвидированы устаревшие советские районные управления юстиции и созданы более 500 пунктов безоплатной правовой помощи по всей Украине.

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