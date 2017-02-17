Ефремова оставили под арестом
Сегодня апелляционный суд Киева перенес заседание по делу экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова на 15 марта 2017 года. Об этом LIGA.net сообщил сегодня его адвокат Евгений Солодко.
"Да, он будет находиться под арестом до 15 марта, были затребованы определенные документы", - сказал Солодко.
Ранее адвокаты Ефремова подали апелляцию на арест своего подзащитного. Суд отказал адвокатам в удовлетворении ходатайства. Причина - срок обжалования данного решения истек несколько месяцев назад.
По информации канала 112. Украина, суд удовлетворил ходатайство адвокатов, которые требовали, чтобы прокуроры предоставили оригиналы документов, подчеркивая, что в них якобы нет доказательств преступлений.По мнению прокуроров, проведение заседания нецелесообразным, поскольку Ефремову четыре раза продлевали арест.
Впервые Ефремов был задержан еще в феврале 2015 года, его обвинили в злоупотребление властью или служебным положением. Это дело против Ефремова ГПУзакрыла в марте этого года и вернула подозреваемому залог.
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4 января сообщалось, что Ефремову и его адвокатам вручили обвинительный акт. Ему, среди прочего, инкриминируют покушение на территориальную целостность Украины.
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