Ефремова оставили под арестом

Экс-глава Партии регионов будет находиться под арестом до 15 марта 2017 года

Сегодня апелляционный суд Киева перенес заседание по делу экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова на 15 марта 2017 года. Об этом LIGA.net сообщил сегодня его адвокат Евгений Солодко.

"Да, он будет находиться под арестом до 15 марта, были затребованы определенные документы", - сказал Солодко.

Ранее адвокаты Ефремова подали апелляцию на арест своего подзащитного. Суд отказал адвокатам в удовлетворении ходатайства. Причина - срок обжалования данного решения истек несколько месяцев назад.

По информации канала 112. Украина, суд удовлетворил ходатайство адвокатов, которые требовали, чтобы прокуроры предоставили оригиналы документов, подчеркивая, что в них якобы нет доказательств преступлений.





9 февраля сообщалось , что Ефремов на заседаниях в Старобельском райсуде Луганской области будет находиться рядом со своими адвокатами, таким образом освобожден из-под стражи.





30 июля Ефремов был повторно задержан в аэропорту Борисполь. 1 августа суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей. После этого суд уже дважды продлил арест Ефремову.

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По мнению прокуроров, проведение заседания нецелесообразным, поскольку Ефремову четыре раза продлевали арест.