Глазьев назвал Штайнмайера "соучастником нацистского путча"
Советник президента РФ Владимира Путина Сергей Глазьев, говоря об избрании Франка-Вальтера Штайнмайера президентом Германии, заявил, что немецкий парламент избрал президентом соучастника нацистского путча в Киеве. Об этом он написал в Twitter.
"Парламент Германии избрал президентом соучастника нацистского путча в Киеве и способствовавшего легитимизации этого неофашистского режима", - написал он.
12 февраля экс-министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер стал новым президентом Германии. На 19 марта запланирована церемония его инаугурации. Штайнмайер меняет на посту 77-летнего Йоахима Гаука.
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