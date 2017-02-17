USD:  26.97  27.34   EUR:  28.52  29.22  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Глазьев назвал Штайнмайера "соучастником нацистского путча"

17.02.2017 14:19
Советник Путина заявил, что президентом ФРГ избран "соучастник нацистского путча в Киеве и способствовавший легитимизации этого неофашистского режима"
Глазьев назвал Штайнмайера "соучастником нацистского путча"
Сергей Глазьев (фото - glazev.ru)

Советник президента РФ Владимира Путина Сергей Глазьев, говоря об избрании Франка-Вальтера Штайнмайера президентом Германии, заявил, что немецкий парламент избрал президентом соучастника нацистского путча в Киеве. Об этом он написал в Twitter.

"Парламент Германии избрал президентом соучастника нацистского путча в Киеве и способствовавшего легитимизации этого неофашистского режима", - написал он.


12 февраля экс-министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер стал новым президентом Германии. На 19 марта запланирована церемония его инаугурации. Штайнмайер меняет на посту 77-летнего Йоахима Гаука.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 