Песков осудил заявление марионетки Кремля: Это не в духе Минска

Сегодня главарь ДНР Александр Захарченко заявил, что боевики готовы захватывать другие территории Донбасса, подконтрольные Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что заявление главаря террористов ДНР Александра Захарченко о возможной оккупации других, подконтрольных Украине, районов Донбасса противоречит минским договоренностям. Об этом сообщает Интерфакс.

"Безусловно, такие заявления не в русле минских договоренностей", - сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что это, "к сожалению, тот эмоциональный фон, который сопутствует напряженности на линии разделения".

Агентство напоминает, что сегодня Захарченко заявил, что боевики готовы захватывать другие территории Донбасса, подконтрольные Украине.

Сегодня главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что ситуация в зоне проведения АТО обострилась, увеличилось количество обстрелов из минометов, пушек, танков.



Представители СММ ОБСЕ намерены встретиться с главарями террористических организаций ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким для обсуждения соблюдения минских соглашений.

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