Суд отказался поместить мэра Вышгорода под домашний арест

Печерский суд Киева отклонил соответствующее ходатайство прокуратуры и избрал Алексею Момоту меру пресечения в виде личного обязательства

Печерский районный суд Киева в пятницу, 17 февраля, отказался арестовать мэра Вышгорода Алексея Момота, подозреваемого в вымогательстве взятки, и избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. Соответствующее решение, действующее до 14 апреля 2017 года, принял следственный судья Олег Белоцерковец.



Как сообщает корреспондент LIGA.net, прокуратура Киевской области просила суд поместить Момота под круглосуточный домашний арест.

14 апреля 2016 года сотрудники прокуратуры и СБУ задержали мэра Вышгорода якобы во время получения €200 тыс взятки. В Службе безопасности утверждали, что общая сумма, которую градоначальник требовал от представителя строительной фирмы, составляла €1 млн.

17 апреля Печерский суд избрал Момоту меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн. 18 апреля залоговая сумма была внесена, и на следующий день Момота выпустили из СИЗО.

27 апреля Печерский суд отстранил Момота от должности мэра Вышгорода до 15 июня 2016 года.

9 июня Апелляционный суд Киева отменил решение об отстранении Момота.



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