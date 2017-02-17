ЦИК зарегистрировала нового депутата от Народного фронта

Избранным нардепом вместо покойного Петра Ваната признан экс-чиновник Государственной исполнительной службы Федор Бендюженко

Центральная избирательная комиссия на заседании в пятницу, 17 февраля, признала избранным и зарегистрировала нового народного депутата от партии Народный фронт - Федора Бендюженко. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.



Бендюженко признан избранным по многомандатному избирательному округу вместо Петра Ваната, который скончался 8 февраля 2017 года.



Центризбирком выдал зарегистрированному депутату временное удостоверение. Полномочия нардепа он получит только после принятия присяги на пленарном заседании Верховной Рады.



Сейчас Бендюженко 34 года. На внеочередных парламентских выборах 2014 года он был включен в избирательный список Народного фронта под номером 80.



На момент выдвижения кандидатом в депутаты Бендюженко занимал пост начальника управления контроля за выполнением решений Государственной исполнительной службы.



В феврале 2015 года был назначен врио начальника Главного территориального управления юстиции в Волынской области, пробыл на этой должности не больше года.



Также Бендюженко был помощником двух народных депутатов на общественных началах - Андрея Иванчука (в бытность его нардепом седьмого созыва от партии Батькивщина) и Дмитрия Сторожука (экс-нардеп восьмого созыва от Народного фронта, ныне - первый заместитель генпрокурора).



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