Порошенко и Тиллерсон обсудили, как деоккупировать Крым

Президент Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США и обсудил "вопрос восстановления территориальной целостности Украины"

Президент Петр Порошенко, находясь с визитом в Германии в рамках участия в 53-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсон. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко поздравил Тиллерсона с назначением на должность и пожелал успехов в выполнении ответственной внешнеполитической миссии.

Президент проинформировал госсекретаря США о последней эскалации ситуации в Донбассе и нарушении Россией минских договоренностей.

Со своей стороны, госсекретарь США проинформировал о результатах встречи на уровне министров иностранных дел стран G-20 в Бонне и подчеркнул важность выполнения минских соглашений.

"Во время беседы речь шла о противодействии продолжающейся агрессии РФ и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым, в том числе с помощью политики санкций", - сказано в сообщении.

Порошенко и Тиллерсон очертили круг вопросов, требующих неотложного внимания на этом этапе укрепления стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном.

Президент пригласил госсекретаря США посетить с визитом Украину.

Ранее сегодня Тиллерсон на встрече лидеров стран, выступающих против Башара Асада, заявил о невозможности возобновления военного сотрудничества с РФ в Сирии, в частности, "если Москва не придерживается своих обязательств в неустойчивом украинском мирном процессе".

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