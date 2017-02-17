Порошенко наградил 63 участника Евромайдана, одного - посмертно

Двое украинцев награждены орденом За заслуги III степени, 58 - За мужество III степени. Три украинки удостоились ордена княгини Ольги III степени

Президент Петр Порошенко наградил 63 гражданина Украины, которые принимали активное участие в событиях Революции достоинства 2013-2014 годов. Соответствующий указ N41/2017 глава государства подписал в пятницу, 17 февраля.



Согласно тексту документа, участники Евромайдана и волонтеры из разных регионов Украины награждены с формулировкой "за гражданское мужество, самоотверженное отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, выявленные во время Революции достоинства, активную общественную и волонтерскую деятельность".



Орденом За заслуги III степени награждены двое украинцев, среди них - Владимир Голоднюк, отец участника Майдана, Героя Украины Устима Голоднюка, погибшего на улице Институтской 20 февраля 2014 года.

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58 участников революционных событий президент наградил орденом За мужество III степени. Один из них - преподаватель Переяслав-Хмельницкого педуниверситета имени Григория Сковороды Ярослав Потапенко - получил награду посмертно (скоропостижно скончался 14 января 2016 года).



Также ордена княгини Ольги III степени удостоились три женщины - две участницы Революции достоинства и волонтер.



16 февраля 2017 года Порошенко наградил 43 человека по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств.

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