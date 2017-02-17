СМИ пишут о вмешательстве РФ в голландский референдум по Украине

В своем материале издание The New York Times выяснило, что Россия могла повлиять на неудовлетворительный для Украины исход референдума в Нидерландах

Кремль повлиял на ход голландского референдума по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, который состоялся в Нидерландах в прошлом году. Об этом говорится в расследовании издания The New York Times.

Журналисты рассказали о Гарри ван Боммеле - члене голландского парламента из левого крыла, который во время референдума агитировал против соглашения Украины и ЕС.

"Расследование NYT подтвердило: вместе с ним работала его "украинская команда" - группа эмигрантов, чьи симпатии были на стороне России", - сказано в сообщении.

Они посещали общественные собрания, выступали по телевидению и использовали социальные медиа, чтобы оклеймить прозападное правительство Украины как "кровожадную клептократию, недостойную голландской поддержки". Как отмечал сам Ван Боммель, это "было очень удобно - показать, что не все украинцы хотят быть в ЕС".

Неизвестно, была ли "украинская команда" напрямую управляемая из РФ, действовала ли самостоятельно, однако "Ван Боммель признал, что не проверял их паспорта", отмечает издание.

Примечательно, что NYT называет референдум не так антиукраинским, как антиевропейским. "Голландский референдум в апреле прошлого года стал тараном, нацеленным на Евросоюз. Избиратели отвергли соглашение о союзе между ЕС и Украиной, радуя Москву, ободряя пророссийских популистов по всей Европе и оставив ошеломленными политические элиты", - говорится в статье.

Такая ситуация возникла из-за того, отмечают журналисты, что усилия Москвы прикладываются "в сумеречной зоне между дипломатией и работой спецслужб".

Издание упоминает о докладе МВД Нидерландов, в котором говорится, что подлинность подписей, собранных для проведения референдума, "никто не проверял". "Однако в докладе отмечено, что в Нидерландах Москва использовала "сеть контактов, построенных в течение многих лет", - подчеркнули в NYT.

В этой связи упоминается также некий Владимир Корнилов - россиянин по происхождению, именующий себя "историком и политическим аналитиком", который провел кампанию против Соглашения об ассоциации с Украиной, представляясь "украинским эмигрантом в Гааге".

Нидерланды являются единственной страной ЕС, не ратифицировавшей соглашение об ассоциации с Украиной. На последней стадии, уже после одобрительного голосования в парламенте и подписи монарха, этот процесс был приостановлен в связи с референдумом.

Читайте также: Украина-ЕС: СМИ узнали, когда Нидерланды рассмотрят соглашение

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.