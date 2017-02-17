Суд оставил в силе санкции Нацсовета против Радио Вести

Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении требований радио Вести к Национальному совету об отмене санкции

Окружной административный суд Киева оставил в силе санкции Нацсовета против ООО "ТРК Дивосвіт" (Радио Вести). Об этом на своей странице в Facebook сообщает член Нацсовета Сергей Костинский.

"Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении требований ООО "ТРК "Дивосвіт" (ВЕСТИ РАДИО) к Национальному совету об отмене решения о применении санкции "предупреждение" от 24 ноября прошлого года", - написал Костинский.

Он напомнил, что в конце прошлого года Нацсовет применил санкцию за грубые и презрительные высказывания Татьяны Монтян в эфире Радио Вести в адрес героев Революции Достоинства. Ведущий радиостанции не отреагировал на нецензурную брань и, тем самым, нарушил журналистские стандарты, отметил член Нацсовета.

"Таким образом, ни одна из четырех санкций, которые Национальный совет применил к "Вести Радио" в течение двух последних лет, не была отменена в судебном порядке", - написал Костинский.

Сегодня сообщалось, что Львовский суд пытается заблокировать принятие решения Национальным советом по вопросам телерадиовещания о дальнейшей работе Радио Вести (ООО ТРК Дивосвіт). Соответствующее решение суд принял 16 февраля, в день заседания Нацсовета, на котором должны были рассмотреть вопрос продления лицензии Радио Вести.



В решении, помимо удовлетворения требований истца, есть пункт о том, что Нацсовету запрещается принимать решение относительно лицензирования радио Вести.

Зампредседателя Нацсовета Ульяна Фещук заявила, что регулятор отложил рассмотрение заявления вещателя, но намерен обжаловать судебное решение.

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