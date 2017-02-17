Порошенко о Путине: Он искренне и глубоко ненавидит Украину

Президент Порошенко уверен, что глава РФ Путин "глубоко и искренне" ненавидит украинцев и "отрицает их уникальность"

Президент Петр Порошенко уверен, что глава страны-агрессора России Владимир Путин "ненавидит Украину и украинцев". Об этом Порошенко заявил в ходе конференции по вопросам безопасности, которая проходит в Мюнхене.

"Мы нашли поддержку западных стран. Но я часто слышу призывы, что, все же, возможно, надо с пониманием относиться к аппетитам России. Было бы как-то неверно, угрожающе прислушиваться к ним. Не только для Украины и Европы, но и для всего мира. Я объясню, почему", - заявил Порошенко.

"Путин ненавидит Украину. Глубоко и искренне. Он отрицает уникальность украинского народа и ненавидит его. Он публично заявляет, что Украина является частью доминирующей российской идентичности. Он не видит место для Украины на политической карте Европы и он хотел бы перерисовать эту карту в цвета российского флага. Но было бы ошибкой думать, что аппетиты России ограничены только Украиной", - добавил президент.

В пятницу вечером, 17 февраля, президент Порошенко принял участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. На мероприятии также присутствовали президент Польши Анджей Дуда и глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

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